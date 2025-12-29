Jorge García Dihinx, pediatra y divulgador en redes, y su mujer, entre los fallecidos en el alud en Panticosa

El accidente de este lunes, en el que un alud ha sorprendido a un grupo de seis montañeros en el pico Tablato, en la zona de Panticosa (Huesca), se ha cobrado la vida de Jorge García Dihinx, pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, conocido por su gran actividad divulgativa en redes sociales.

En el incidente también ha muerto su pareja, Natalia Ramón, y otro montañero cuya identidad se desconoce. Además, una mujer ha resultado herida leve por hipotermia, que tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital para recibir atención médica a la mayor brevedad.

Divulgador en redes sociales

Jorge García Dihinx, además de pediatra de profesión, era una persona muy aficionada a la montaña y amante del deporte de la nieve. Entre los aficionados al montañismo era muy conocida su página web 'lameteoqueviene', que es un referente y un portal de consulta para conocer las condiciones meteorológicas a la hora de programar una salida.

En redes sociales también era muy conocido por su difusión del deporte y la alimentación sana. En su perfil de Instagram '@jorgegarciadihinx' figuran 1.948 publicaciones y casi 400.000 seguidores que hoy lamentan su pérdida. Su último post fue publicado hace tan solo tres días y en él abordaba el aumento de los infartos en Nochebuena.

Las víctimas estaban practicando esquí de travesía en la zona cuando se vieron sorprendidas por el alud. En el grupo, además de los tres fallecidos y la mujer herida, había otros dos hombres, que han resultado ilesos y son los que han alertado a los servicios de emergencias.

El aviso del 112 se produjo en torno a las 13.00 horas de este lunes, según ha detallado la Guardia Civil, que inmediatamente después activó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Panticosa, Jaca y Huesca, a la Unidad Aérea y a un médico del 061.

Acumulación de placas de hielo

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha indicado que, al tratarse de un grupo numeroso, han activado a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha sido necesaria su activación.

Ha explicado que la cantidad de nieve no era muy grande y que es habitual que, en estos días de frío y nevadas, se formen placas en láminas, "una de ellas se rompe y desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

De las personas afectadas por el alud, tres estaban fuera de la avalancha, empujadas por el propio golpe del arrastre, y una cuarta estaba semienterrada, que es la mujer joven que ha sido rescatada con vida, que ha sido trasladada con hipotermia al Hospital San Jorge de Huesca.