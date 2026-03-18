María Navarro propone a Azcón sin fecha para la investidura

La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha propuesto como único candidato a la presidencia del Gobierno aragonés al líder popular y ganador de las elecciones, Jorge Azcón. Sin embargo y como ya había avanzado, no ha fijado fecha para el pleno de investidura, para respetar los tiempos de negociación entre PP y VOX, que todavía no han alcanzado un acuerdo y, por tanto, una mayoría que respalde a Azcón.

Navarro asegura que, cuando le trasladen que se han alcanzado los apoyos suficientes, convocará el pleno de investidura. Espera que sea antes de la fecha límite del 3 de mayo.

Una decisión que ha trasladado a la Mesa de las Cortes, que hoy ha mantenido su primer encuentro. Se han configurado las agrupaciones políticas y el próximo miércoles comenzarán las Juntas de Portavoces para poner en marcha la legislatura con normalidad.