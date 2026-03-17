María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón: "La candidatura de Jorge Azcón será la única propuesta"

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La Mesa de las Cortes se reúne el miércoles 18 de marzo para hacer una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, de momento, como ha confirmado la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la única candidatura es la de Jorge Azcón, además de “la lógica porque obtuvo la mayoría más amplia con mucha distancia de la segunda fuerza”, 26 escaños del PP frente a los 18 del PSOE. De acuerdo con el reglamento, la siguiente fecha fijada es el 3 de mayo, fecha límite para conformar gobierno.

En esa ronda de contactos, la presidenta asegura que “ha habido voluntad por parte de todas las formaciones políticas de dialogar, de respetarnos, de hacer de la política lo que a todos nos gustaría, una política en la que los ciudadanos puedan confiar”, a lo que ha añadido que “todos los diputados que formamos parte de las Cortes de Aragón tenemos ese objetivo común de mejorar Aragón, con independencia de la ideología de cada uno”. De ahí la importancia del respeto, del diálogo y de guardar las formas.

La diputada del PP, María Navarro se ha convertido en presidenta de las Cortes de Aragón en su XII Legislatura. Para Navarro, su nombramiento fue “una sorpresa”, ya que se enteró el mismo día del pleno de la propuesta, “fue un orgullo que en mi partido contase conmigo para semejante responsabilidad, porque ser presidenta de las Cortes es un honor, pero es una tremenda responsabilidad”. Para Navarro, este cargo “tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, de igualdad de trato a todas las formaciones políticas y con voluntad absoluta de llegar a acuerdos con todas las formaciones políticas en beneficio de Aragón”.

Comisiones de investigación

Sobre la mesa late la petición de varios grupos parlamentarios de crear una comisión de investigación sobre el desarrollo de las renovables, vinculado al caso Forestalia, María Navarro ha asegurado que se alinea a las declaraciones que realizó Jorge Azcón y el consejero de Medio Ambiente en funciones, Manuel Blasco de “transparencia absoluta y si hay que convocar la comisión, se convocará y quien la haga, que la pague”. Navarro afirma que “colaboraremos a esclarecer hasta el último hecho que nos requieran el resto de las formaciones políticas”. Aún así, la presidenta pide que primero se constituyan las Cortes y después “si se reabre esa comisión de investigación lo haremos de la mejor forma posible entre todos y dando solución a las peticiones del resto de grupos políticos”.

La presidenta también ha querido recalcar que no existió ningún acuerdo para que Teruel Existe votara en blanco en su investidura ni tampoco ha solicitado formalmente creación de un grupo parlamentario con sus dos diputados.

Difusión Cultural

María Navarro ha confirmado que la Aljafería volverá a abrir sus puertas para el Día de Aragón y a disponer todo “el patrimonio documental histórico para que la ciudadanía pueda verlo, pueda visitarlo”. De hecho, se está trabajando en un plan para que La Aljafería sea parada imprescindible para todo el que visite Zaragoza, incluso llevar material histórico allá donde han sucedido los deferentes hechos históricos de Aragón.

Otro de los proyectos es ampliar la colaboración con diferentes instituciones públicas y privadas que ayuden a que “la Aljafería tenga el potencial cultural, turístico y artístico que merece”. Un ejemplo es el convenio entre el Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón que han acercado a Goya su pintura a más de 353.000 visitantes.