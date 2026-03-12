El PSOE respaldará la Comisión de las renovables tras el caso Forestalia

El Partido Socialista respaldará la propuesta de Chunta de retomar la Comisión parlamentaria de Investigación sobre el desarrollo de las energías renovables, después de la investigación de la Guardia Civil que vincula el pago de mordidas por parte de Forestalia a funcionarios para conseguir estudios de impacto ambiental positivos en el proyecto del Clúster del Maestrazgo.

Esa trama afecta a funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica y a ex altos cargos del Gobierno aragonés durante la etapa del socialista, Javier Lambán. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, pide que se revisen todos los expedientes vinculados con Forestalia, incluso el proyecto para instalar tres centros de datos que autorizó el actual Gobierno aragonés. Además, señala que será contundente si hay algún miembro del PSOE implicado.

IZQUIERDA UNIDA LAMENTA QUE LAS CONCLUSIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN SE BLOQUEARAN

Desde Izquierda Unida también se han pronunciado acerca del caso Forestalia. Consideran que, además de pedir responsabilidades, se debe exigir más planificación y orden en el despliegue de las renovables. Por ejemplo, ven necesario auditar el INAGA y que el Gobierno aragonés recupere su gestión internalizándolo en una dirección general específica.

Sobre la posibilidad de reabrir la Comisión de investigación en las Cortes, su portavoz, Marta Abengochea, lamenta que las conclusiones de la anterior quedaran “bloqueadas” por los propios partidos políticos.

LOS ECOLOGISTAS PIDEN DESMANTELAR EL INAGA

Además, varias entidades ecologistas aragonesas han mostrado su indignación ante las presuntas prácticas irregulares de Forestalia, para conseguir declaraciones ambientales favorables para el despliegue de energías renovables. Solicitan la suspensión cautelar de todos los proyectos vinculados a la compañía, el desmantelamiento del INAGA como instituto independiente, asumir responsabilidades políticas y cesar a las personas involucradas.

Consideran que no sería efectivo reabrir la comisión de Investigación en las Cortes, ya que la primera vez no se ahondó en el verdadero problema. Celebran que ahora haya salido a la luz y piden una política de renovables basada en principios éticos y morales.