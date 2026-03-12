El PSOE votará no a la investidura de Azcón y tampoco se abstendrá

Su portavoz, Pilar Alegría, se lo ha trasmitido a la presidenta de las Cortes, María Navarro, dentro de la ronda de consultas para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno autonómico. Alegría también ha descartado una abstención. La responsable del PSOE ha señalado que los resultados del adelanto electoral dejan una parálisis e incertidumbre y un Aragón ingobernable. En cualquier caso, votará en contra de la investidura de Azcón porque considera que su proyecto es antagónico al del PSOE.

A su juicio, las elecciones del 8 de febrero se estudiarán en la universidad porque Azcón las convocó para "tener una mayor autonomía como Gobierno" y "un mes después Aragón vive sumido en una profunda parálisis y una total inestabilidad" y el jefe del Ejecutivo autonómico en funciones "vive completamente condicionado a los caprichos y mandatos de la ultraderecha de Vox" y los comicios le han quitado "todos los enteros para esa futura carrera nacional con la que Azcón soñaba cuando convocó estas elecciones bajo el mandato de Feijóo".

Alegría se ha comprometido a ejercer un oposición seria, constructiva y vigilante porque temen que PP se pliegue a las exigencias de VOX. Ha recordado que el PSOE "tendió la mano" a Azcón el pasado mes de diciembre para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 "y la respuesta fue de absoluto desprecio", añadiendo que "la generosidad termina donde empieza la falta de respeto", y por tanto "para poder aprobar esos presupuestos tendrán que ir a buscar a otra ventanilla". También ha afirmado que las negociaciones de PP y Vox para conformar el nuevo Ejecutivo no son "silenciosas", sino que "se están llevando a varios cientos de kilómetros de Aragón, una muestra no solo del tutelaje, sino un desprecio hacia los aragoneses", aseverando que el nuevo Gobierno está ya "amortizado".