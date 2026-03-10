Política

Chunta votará en contra de una hipotética investidura de Azcón

Continúa la ronda de consultas de la presidenta de las Cortes, María Navarro, para la investidura del responsable del Gobierno aragonés. Hoy se ha reunido con el portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, quien ya ha avanzado que votará en contra de una hipotética candidatura del líder del Partido Popular y ganador de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

La presidenta de las Cortes, María Navarro, se ha reunido con representantes de Chunta | Cortes Aragón

Pueyo lamenta que las direcciones nacionales del PP y VOX están tutelando esas negociones y que desde Madrid se decida el futuro de Aragón. Considera que “apoyar a Azcón sería pactar con quien quiere destruir nuestros principios, nuestras bases y los principios establecidos en el Estatuto de Autonomía, porque ya sabemos que, a diferencia de en otras comunidades autónomas, en Aragón, Vox hace lo que el PP piensa y calla”.

El portavoz de Chunta avanza que realizarán una oposición férrea y que saldrán a la calle para defender servicios esenciales como la educación y la sanidad, ya que considera que están en riesgo. Insiste en que serán la herramienta de plataformas, sindicatos y movimientos.

La ronda de consultas entra ya en su recta final. La presidenta de las Cortes se reunirá mañana con los representantes de VOX, el jueves con el PSOE y el viernes con el PP. Tras la conclusión de estos contactos, la responsable del parlamento deberá presentar un candidato a la investidura del Gobierno aragonés.

