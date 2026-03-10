Chunta votará en contra de una hipotética investidura de Azcón

Pueyo lamenta que las direcciones nacionales del PP y VOX están tutelando esas negociones y que desde Madrid se decida el futuro de Aragón. Considera que “apoyar a Azcón sería pactar con quien quiere destruir nuestros principios, nuestras bases y los principios establecidos en el Estatuto de Autonomía, porque ya sabemos que, a diferencia de en otras comunidades autónomas, en Aragón, Vox hace lo que el PP piensa y calla”.

El portavoz de Chunta avanza que realizarán una oposición férrea y que saldrán a la calle para defender servicios esenciales como la educación y la sanidad, ya que considera que están en riesgo. Insiste en que serán la herramienta de plataformas, sindicatos y movimientos.

La ronda de consultas entra ya en su recta final. La presidenta de las Cortes se reunirá mañana con los representantes de VOX, el jueves con el PSOE y el viernes con el PP. Tras la conclusión de estos contactos, la responsable del parlamento deberá presentar un candidato a la investidura del Gobierno aragonés.