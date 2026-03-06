Comienza la ronda de consultas para la investidura del presidente

Tras estas reuniones, que concluirán el próximo viernes, deberá presentar un candidato para la investidura que, previsiblemente, será el líder del PP y ganador de las elecciones autonómicas, Jorge Azcón. Tras este primer encuentro, la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ya ha avanzado que votará en contra de una investidura de un candidato respaldado por los partidos de derechas y está convencida de que un hipotético gobierno entre PP y VOX será frágil. Además, lamenta que estas negociaciones sean en clave nacional.

Abengochea ha criticado el proyecto de Hub de la Defensa, que impulsa el Gobierno aragonés, porque considera que nos pone en la diana cuando estalla un conflicto bélico. Además, ha exigido que España salga de la OTAN y que Estados Unidos deje las bases aéreas que mantiene en territorio nacional.

La diputada de Izquierda Unida también reclama explicaciones sobre las presuntas irregularidades en el despliegue de las energías renovables. Tras los nuevos registros de la Guardia Civil en la sede de Forestalia, consideran que el PP y el PSOE tienen mucho que explicar. La presidenta de las Cortes continuará la semana que viene esta ronda de contactos con el resto de los partidos políticos: Teruel Existe, Chunta, VOX, PSOE y Partido Popular.