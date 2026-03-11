Las negociaciones PP- VOX, en estado incipiente

El portavoz de esa formación política, Alejandro Nolasco, se ha reunido hoy con la presidenta de las Cortes, María Navarro, dentro de la ronda de consultas para hablar de la investidura. Nolasco insiste en que cualquier pacto tiene que pasar por una bajada de impuestos, políticas para frenar la migración, facilitar el acceso a la vivienda, el rechazo al Pacto verde europeo y el control en la expansión de las energías renovables. El portavoz de VOX tiende la mano al PP y reconoce que ambos partidos deberán ceder en sus posiciones.

Nolasco ha señalado que, si cierran un programa de gobierno con el PP, entonces decidirán si entran a formar parte de ese Ejecutivo o desde fuera pueden garantizar mejor el cumplimiento de esas medidas.

En este sentido, el presidente en funciones, Jorge Azcón, asegura que está liderando personalmente esas conversaciones, que se están manteniendo sin ruido y con discreción. Garantiza que cuando haya avances, ambas formaciones lo comunicarán. La prioridad es seguir trabajando para que haya un Gobierno lo antes posible.