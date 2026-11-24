El Gobierno de Aragón ha sacado a licitación las obras de rehabilitación estructural del firme de la carretera A-1209, que conecta Gurrea de Gállego con la autovía A-23, en la provincia de Huesca. La actuación, cuyo presupuesto de licitación asciende a 2,44 millones de euros, permitirá mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en una carretera que presenta un importante deterioro de su pavimento.

La licitación recoge la rehabilitación de aproximadamente siete kilómetros de carretera, así como el acondicionamiento de la travesía urbana de Gurrea de Gállego. La inversión está programada para 2027, año en el que se llevará a cabo la obra, y se incluye en el Plan de Actuaciones Preferentes para Carreteras de Huesca. La intervención responde al deficiente estado del firme, provocado por el desgaste acumulado durante años, las condiciones meteorológicas y el incremento del tráfico pesado. La carretera soporta una intensidad media diaria de 1.429 vehículos, de los que el 17,1% corresponde a vehículos pesados.

Las obras previstas incluyen la rehabilitación estructural del tramo interurbano mediante una técnica que permitirá recuperar las condiciones estructurales de la carretera aprovechando parte de los materiales actuales. En la travesía urbana de Gurrea de Gállego se actuará mediante el fresado del pavimento deteriorado y su posterior reposición con mezcla bituminosa en caliente. Los trabajos se completarán con la renovación de la señalización vertical, las marcas viales y los elementos de balizamiento.