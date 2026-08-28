Las plataformas por unas "carreteras dignas" en Huesca anuncian nuevas movilizaciones

Representantes de las plataformas y movimientos ciudadanos que reivindican unas carreteras dignas en la provincia de Huesca han mantenido una reunión de coordinación con el objetivo de unir fuerzas y poner en marcha un calendario conjunto de acciones reivindicativas. En el encuentro han participado representantes de los movimientos sociales y por unas carreteras dignas y de las plataformas vinculadas a las carreteras A-125, A-1239, A-130, A-131, A-2214, A-2605 y A-2609, así como del Valle de Vió y de numerosas vías de distintas comarcas altoaragonesas que sufren graves deficiencias de conservación, seguridad y mantenimiento.

La reunión ha servido para constatar que el deterioro de las carreteras no constituye un problema aislado de una localidad o de una comarca, sino una situación generalizada que afecta al conjunto de la provincia. Firmes degradados, baches, estrechamientos, falta de arcenes, señalización insuficiente, trazados peligrosos y años de retrasos en las actuaciones comprometidas forman parte de una realidad que vecinos, trabajadores, transportistas, agricultores, ganaderos, empresarios y servicios públicos padecen diariamente.

Las plataformas han acordado trabajar de manera coordinada para iniciar próximamente un calendario de movilizaciones y acciones reivindicativas, que se desarrollará en distintos puntos de la provincia y que será anunciado públicamente una vez concretadas las fechas y modalidades de protesta.

Los colectivos han lanzado un mensaje contundente a las administraciones competentes: «La paciencia de la provincia de Huesca se ha agotado. No aceptamos más anuncios, promesas, estudios ni aplazamientos. Queremos carreteras seguras, inversiones suficientes, proyectos con plazos concretos y obras que comiencen y terminen.» Los representantes consideran inadmisible que, en pleno siglo XXI, miles de habitantes tengan que desplazarse diariamente por carreteras que no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad. Esta situación aumenta el riesgo de accidentes, dificulta el acceso a los centros sanitarios y educativos, perjudica la actividad económica y limita las oportunidades de desarrollo de amplias zonas rurales.

Las plataformas recuerdan que disponer de buenas comunicaciones no es un privilegio, sino un derecho básico y una condición imprescindible para garantizar la igualdad territorial. «Una carretera digna permite acudir con seguridad al trabajo, al instituto, al hospital o al centro de salud. También permite que lleguen las ambulancias, los bomberos, los servicios de emergencia, las mercancías y las oportunidades económicas. Por eso, reivindicar carreteras dignas es defender los servicios públicos y la vida en nuestros pueblos», han señalado.