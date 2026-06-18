Jornada en Huesca para prevenir el consumo de alcohol entre menores

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora el 26 de junio, la capital oscense acogerá el miércoles 24 de junio una jornada dirigida a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad. Está organizada por el Programa de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Huesca y la Mesa de Prevención y Promoción de la Salud.

Se desarrollará en el Salón Azul del Casino, de 10’30 a 13’30 horas, y la ponencia principal correrá a cargo de María Soledad Justo Gil, jefa del Área de Prevención de la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad. Además, la concejal de Acción Social, Familia y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento, Marta Escartín, leerá un manifiesto bajo el lema “Proteger a las personas menores de edad está en tus manos” y el intendente jefe de la Policía Local de Huesca, Nicolás Hernández, será el encargado de cerrar la sesión con una reflexión.

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los adolescentes y su consumo puede tener consecuencias graves a muchos niveles. La prevención del consumo de alcohol en menores requiere una actuación integral que combine la educación, la intervención familiar, el trabajo comunitario y la normativa legal. Esta última constituye una herramienta esencial de salud pública, ya que permite limitar el acceso de los menores al alcohol y contribuye a modificar las normas sociales que favorecen su consumo precoz. La jornada pretende ofrecer un espacio de encuentro y reflexión para profesionales y personas comprometidas con la promoción de la salud, la protección de la infancia y la adolescencia y la creación de entornos más seguros y saludables.