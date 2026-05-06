Campaña de choque para frenar el alcohol al volante en Huesca

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Ante el aumento de positivos por alcoholemia en Huesca, la Policía Local tiene previsto reforzar los controles a partir de la próxima semana para concienciar a los conductores y hacer frente a esas cifras. Según los datos de la Memoria de la Policía Local, en 2025, se registraron en la capital oscense 111 positivos por alcoholemia de un total de 721 pruebas realizadas, es decir el 13 % de los conductores conducía por la ciudad bajo los efectos del alcohol. Las cifras han aumentado respecto al año anterior cuando hubo un 10 % de positivos, en un total de 129 de 1.111 pruebas realizadas. El intendente jefe del cuerpo Nicolás Hernández anunciaba la puesta en marcha inminente de este plan de choque. Se van a establecer controles en cualquier momento del día y de la noche y en cualquier calle de la ciudad para realizar pruebas de alcoholemia.

Según los datos de la memoria anual durante 2025, la Policía Local atendió un total de 37.929 llamadas telefónicas (más de 100 al día) y llevó a cabo 1.374 intervenciones en materia de seguridad ciudadana, además de practicar 172 detenciones (89 por delitos contra la seguridad vial y 83 por seguridad ciudadana). En comparación con el ejercicio anterior, la memoria refleja un incremento del 11,7 % en el número de detenidos, pasando de 154 en 2024 a 172 en 2025, lo que apunta a una mayor actividad policial en la intervención ante hechos delictivos.

En el ámbito asistencial, se registraron 666 actuaciones de auxilio a personas en situación de riesgo, principalmente por personas heridas (170), apoyo a servicios sanitarios (157) o personas desorientadas (118). En cuanto a la atención directa a la ciudadanía, la Policía Local gestionó también numerosos objetos perdidos (871), entre ellos 245 carteras, de las que 171 fueron devueltas, y 167 teléfonos móviles, con 121 recuperados por sus propietarios, además de otros efectos personales como gafas, prendas o dinero.

La actividad policial incluyó también 10.263 servicios prestados a lo largo del año, 818 intervenciones relacionadas con molestias por ruido, especialmente en la vía pública (334) y en viviendas (171), así como 488 actuaciones vinculadas al mantenimiento urbano, con incidencias como suciedad en la vía pública (163) o averías y fugas de agua (62). Además, se realizaron 471 intervenciones relacionadas con animales y 196 actuaciones por incendios. En el ámbito administrativo, la memoria recoge 4.718 registros de entrada de documentación procedente del Ayuntamiento, juzgados y otros organismos (520 más que en 2024).

En materia de tráfico y seguridad vial, la Policía Local intervino en 99 accidentes de circulación a lo largo del año. Además, se tramitaron 821 denuncias de la DGT y 5.118 infracciones del reglamento general de circulación. Asimismo, se registraron 622 infracciones cometidas por vehículos de movilidad personal y bicicletas, de las que 599 correspondieron a patinetes. En este ámbito, se instruyeron 106 atestados, principalmente por alcoholemia (38), carecer de permiso de conducción (23) y alcoholemia con accidente (14). La memoria recoge también 428 denuncias por infracción de ordenanzas municipales y otras leyes, de las que 290 corresponden a la ordenanza de convivencia.

En cuanto a los medios, la Policía Local dispone de una plantilla de 84 efectivos y un parque móvil de 32 vehículos. Por su parte, la concejal de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué resumía el trabajo del cuerpo en tres ejes: mayor presencia policial en la calle y contacto directo con la ciudadanía; refuerzo de la labor preventiva mediante controles, vigilancia y educación vial; y mejora de medios técnicos y formación, con avances en especialización y la puesta en marcha de la Unidad Canina. Allué ha subrayado además que la memoria permite visibilizar el trabajo diario de los agentes y su papel como servicio de proximidad, destacando que la Policía Local es “la primera puerta a la que llama el ciudadano”. El próximo 5 de junio, la Policía Local de Huesca celebrará los actos con motivo del 165 aniversario de su creación, en 1861.