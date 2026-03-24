Ocho nuevos agentes se incorporan a la Policía Local de Huesca

La Policía Local de Huesca suma ocho nuevos agentes que se han incorporado al servicio tras haber superado el proceso selectivo y el correspondiente curso de formación para el ingreso en los cuerpos de Policía Local de Aragón, de carácter obligatorio, en el que han sido declarados aptos por la Dirección General de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón.

Los nuevos policías Jorge Alonso, Adrián Fuentes, María Galindo, Guillermo Piracés, Daniel José Ramis y Óscar Roca, han sido nombrados funcionarios de carrera pertenecientes a la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase Policía Local, grupo C, subgrupo C1. A ellos se suman Daniel Acín y Eduardo Morlán.

Este martes han tomado posesión en un acto que ha finalizado con la entrega de un obsequio institucional a los nuevos policías. Con estas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local de Huesca queda conformada por 86 agentes.