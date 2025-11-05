Los jóvenes aragoneses se inician en el alcohol con 13,7 años

Según los datos del estudio ESTUDES, los jóvenes aragoneses son los que antes se inician en el consumo del alcohol con 13,7 años. Además, un 48% de los jóvenes se han emborrachado alguna vez en su vida y un 21% en los últimos meses. Destaca también la ingesta por atracón, la mayoría de las veces en botellones en parques o espacios públicos.

Además, los jóvenes aragoneses son los que tienen una mayor tasa de prevalencia de fumar a diario con 19%. En este sentido, un 31% de los encuestados ha consumido cigarrillos alguna vez y un 19% en el último mes. Esas cifras aumentan en el caso de los dispositivos electrónicos, ya que el 46% los ha probado a lo largo de su corta vida, un 38% de ellos en el último año.

En cuanto a la incidencia del cannabis, un 20% de los aragoneses de 14 a 18 años ha consumido y un 17% ha fumado esta droga en los últimos doce meses. El consumo es más alto entre chicos que entre chicas, una tendencia que es a la inversa en el tabaco.

Además de las principales sustancias analizadas, el informe recoge datos sobre el consumo de otras drogas con menor prevalencia, como los alucinógenos, las anfetaminas, la cocaína, la heroína, el MDMA (éxtasis) y los inhalables volátiles. Aunque sus niveles de consumo son significativamente inferiores, también se observa una tendencia descendente respecto a ediciones anteriores.