Javalambre detecta 1,3 millones de objetos espaciales

El proyecto J-PAS, que estudia el universo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, ya ha registrado 1,3 millones de objetos espaciales.

Entre ellos hay 570.000 galaxias, 250.000 estrellas y 8.500 posibles cuásares, unos objetos muy brillantes y lejanos.

Los datos se han presentado en un congreso internacional celebrado en Teruel, con investigadores de 15 países. El proyecto publicará más información a finales de 2026 y, en diez años, espera haber estudiado cientos de millones de estrellas y galaxias.