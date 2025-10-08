El CEFCA ensaya el primer agente de IA en un observatorio

El Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) ensaya el primer agente de Inteligencia Artificial que asiste en la gestión de un observatorio astrofísico.

Ingenieros del Gran Telescopio de Canarias, el de mayor tamaño del mundo, conocen estos días en el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) este proyecto, que ha sido íntegramente desarrollado en el CEFCA.

Se llama OPTIMIA y es una especie de "cerebro" que conecta y comprende fuentes clave de información del Observatorio y responde por voz, en tiempo real y lenguaje natural.