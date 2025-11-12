CEFCA

El Observatorio de Javalambre revela una nebulosa gigante

El descubrimiento centra el primer artículo publicado a partir del cartografiado J-PAS, registrado con la cámara JPCam. Las mediciones que aportan algunos de los 56 filtros que emplea esta cámara son las que han permitido demostrar la asociación de esta nebulosa con dos cuásares.

Redacción

Teruel |

NEBULOSA RAJAV
Nebulosa RaJav | CEFCA

El cartografiado J-PAS, obtenido a través de los datos de los telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre, ha publicado su primer hallazgo. Se trata de una nebulosa masiva que podría ser la más grande detectada de este tipo. Se llama RaJav y está situada a unos 11.000 millones de años luz.

Es una nebulosa masiva muy rara, de hecho, solo se conocen otras 6 como ella. El señuelo para su descubrimiento ha sido otro hallazgo: el cuásar denominado como JPAS-9600-10844, que se detectó usando los primeros datos disponibles del cartografiado J-PAS. Los cuásares son los núcleos brillantes de galaxias lejanas y están alimentados por agujeros negros supermasivos.

Esta investigación revela cómo interactuaban las galaxias con su entorno en el Universo temprano.

