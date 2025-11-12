El Observatorio de Javalambre revela una nebulosa gigante

El cartografiado J-PAS, obtenido a través de los datos de los telescopios del Observatorio Astrofísico de Javalambre, ha publicado su primer hallazgo. Se trata de una nebulosa masiva que podría ser la más grande detectada de este tipo. Se llama RaJav y está situada a unos 11.000 millones de años luz.

Es una nebulosa masiva muy rara, de hecho, solo se conocen otras 6 como ella. El señuelo para su descubrimiento ha sido otro hallazgo: el cuásar denominado como JPAS-9600-10844, que se detectó usando los primeros datos disponibles del cartografiado J-PAS. Los cuásares son los núcleos brillantes de galaxias lejanas y están alimentados por agujeros negros supermasivos.

Esta investigación revela cómo interactuaban las galaxias con su entorno en el Universo temprano.