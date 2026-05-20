III edición de los Premios Onda Cero Huesca

Onda Cero Huesca celebra este jueves, 21 de mayo, la III edición de sus Premios Onda Cero Huesca. La gala tendrá lugar a las 19 horas en el Teatro Olimpia. Galardones con los que se busca poner en valor el potencial de la provincia de Huesca a través de personas, proyectos e iniciativas que hacen brillar el territorio.

Este año los reconocimientos han recaído en Andrea Gil, creadora de la agencia Aragón Influye, AMEPHU - Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia, Asociación Guayente, Huesca Naturaleza, Greim – Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, y Luis Costa, emprendedor de la Sala El Veintiuno.

La gala estará amenizada por Kike Lera y Alfonso Palomares, y contará con la voz de Noelia Rodríguez en la actuación musical de “Soulmates”, entre otras sorpresas. El acto está abierto al público y las entradas gratuitas pueden retirarse en las taquillas del Olimpia que están abiertas hasta las 14 horas y por la tarde desde las 17 hasta el inicio de la gala.

Entre otras autoridades asistirán la vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, la Consejera de Agricultura, ganadería y Alimentación, Arancha Simón, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, el subdelegado del Gobierno, Carlos Campo, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Ricardo Oliván, y la presidenta de la Comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler.