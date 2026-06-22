Huesca reduce un 40% el precio de las entradas a las piscinas municipales

LEER MÁS Llega la primera ola de calor del verano a Aragón

Ante la primera ola de calor del verano, el Ayuntamiento de Huesca aplicará a partir de mañana martes un descuento del 40% en el precio de las entradas individuales de las piscinas municipales de verano. Coincide con el cuarto día desde la activación de la alerta naranja por altas temperaturas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología para la ciudad de Huesca y la medida continuará hasta que la AEMET desactive la citada alerta.

El Consistorio pretende así facilitar el acceso de la ciudadanía a espacios adecuados para hacer frente a las elevadas temperaturas previstas durante los próximos días y contribuir a la prevención de los efectos adversos que el calor extremo puede tener sobre la salud, especialmente entre los colectivos más vulnerables. De este modo, el precio de la entrada individual de adultos costará 3 euros y la de menores de 18 años, pensionistas y mayores de 65 años 2,40 euros.

El Ayuntamiento recuerda que las altas temperaturas pueden suponer un riesgo importante para la salud, especialmente en personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes desarrollan actividades al aire libre durante las horas centrales del día.