Huesca acogerá este miércoles las II Jornadas de Patrimonio Cultural

La capital oscense acogerá este miércoles, 19 de noviembre, las II Jornadas del Patrimonio Cultural Aragonés, que estarán dedicadas en esta edición a ‘Nuestro patrimonio cultural y su reconocimiento internacional’. Los actos se celebrarán de 10 a 19 horas en el Salón Azul del Casino de Huesca centrándolos en la lista representativa del Patrimonio Mundial y la lista representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es que Aragón dispone de cuatro bienes dentro de la lista representativa del Patrimonio Mundial: la arquitectura mudéjar de Aragón; la ruta Jacobea del Camino de Santiago; Pirineos – Monte Perdido (Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) y el Arte Rupestre del Arco Mediterráneo.

En la jornada también se analizará el proceso para declarar un bien como Patrimonio Mundial de la UNESCO y los criterios claves para su inclusión, en este sentido, la directora general de cultura, Gloria Pérez, ha recordado la candidatura del Castillo de Loarre a Patrimonio Mundial en el que siguen trabajando. Se recordará también la candidatura de la jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que sigue su curso en la UNESCO para su declaración a finales del próximo año; y se dará a conocer en las jornadas la película documental ‘Cuando se giran las sombras’, dirigido por María Antonia Casado. Este trabajo ha contado con la participación del Gobierno de Aragón y está dedicado a las fallas del solsticio de verano de Sobrarbe y Ribagorza, y locutado en las modalidades lingüísticas propias de esas zonas.

Siendo que las jornadas se celebran en Huesca, los expertos que participarán en los debates abordarán los hallazgos más significativos en la ciudad, como el foro y el teatro romano de Osca, las murallas islámicas y cristianas, las estructuras hidráulicas que evidencian la complejidad urbana en distintas etapas históricas, la musealización de espacios como el solar del Círculo Católico y las excavaciones en San Pedro el Viejo, “que demuestran la importancia de la arqueología urbana como recurso cultural y educativo, reforzando la identidad local y fomentando la participación ciudadana en la gestión del patrimonio”.

Según la directora, el Círculo Católico representa para Huesca una iniciativa “estratégica” para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano. Declarado Bien de Interés Cultural, el proyecto del Círculo Católico contempla la adecuación del local, la consolidación de estructuras y la creación de itinerarios interpretativos que permitan al visitante comprender la complejidad del desarrollo urbano oscense.

Los actos comenzarán a las 10 horas con Augusto de BVocal como presentador. Habrá además una actuación de un cuadro de jota y una teatralización sobre la historia del Monasterio de Sijena. En estos momentos el 90% de las plazas están cubiertas, pero todo el mundo podrá seguir al completo las jornadas por streaming a través del canal de YouTube del Gobierno de Aragón. Las jornadas tendrán continuidad el próximo año en Teruel, centradas en el mudéjar.