Convenio entre el Ayuntamiento de Huesca y la Escuela de Restauración para conservar el patrimonio municipal

La Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón realizará un triaje de las 500 obras pictóricas y escultóricas que posee el Ayuntamiento de Huesca para su posterior restauración. Ambas entidades han firmado un convenio que no sólo contribuye a la preservación del patrimonio histórico y artístico municipal, sino que también sirve de aprendizaje a los alumnos de la escuela.

Tras la firma del convenio, se presentaba la primera obra seleccionada para ser restaurada, se trata del retrato de María Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, una copia anónima del siglo XIX realizada al óleo sobre lienzo, con unas dimensiones de 62,5 x 84 cm y esquinas redondeadas. La obra, fechada en la parte trasera del marco en julio de 1833, presenta suciedad superficial y alteraciones estructurales en su marco original, de madera tallada, decorado con motivos vegetales y acabado en negro y dorado con los ángulos redondeados. Será sometida a una intervención integral de restauración y conservación que permitirá garantizar su preservación y devolverle su aspecto original.

Gracias a este acuerdo, los alumnos de la escuela de restauración también podrán realizar prácticas en los edificios municipales y asesorar al Ayuntamiento en esta materia. El consistorio dispone de 500 obras pictóricas y escultóricas, además de muchos documentos, entre otros, y algunas necesitan restauración. La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, manifestaba su apuesta por restaurar todas las piezas e incluso por contar con una plaza de conservador.