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Estas movilizaciones las han convocado para exigir un refuerzo en las medidas de seguridad y la mejora de las infraestructuras. Los servicios mínimos son del 75% en horas punta para el servicio de cercanías, un 72% en la Alta Velocidad y Larga Distancia y un 65% en Media Distancia.

Estos paros afectan a algunos trayectos de media distancia que conectan Zaragoza con Huesca, Calatayud, Lleida o Navarra. También a varias conexiones de alta velocidad entre Madrid- Zaragoza- Barcelona. El portavoz de los maquinistas, Carlos Herranz, insiste en que hay que priorizar la seguridad frente a la rentabilidad económica.

Esta jornada de huelga también afecta a las compañías privadas. OUIGO ya ha anunciado la cancelación de 10 de los 27 trenes programados e IRYO ha confirmado que operarán el 70% de sus trenes.