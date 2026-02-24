Grillo y Luna, maridaje de trufa y vino

Desde hace unos cinco años, en la provincia de Huesca, una bodega de Barbastro decidió que era importante apostar por el producto local para dar a conocerlo. Esta bodega es El Grillo y la Luna, un proyecto que surgió en 2007 con el objetivo de crear “vinos únicos y con alma”, tanto es así que la cosecha de sus 53 hectáreas se recolecta y selecciona a mano sin fecha concreta de vendimia.

Y dentro de este objetivo de apostar por el producto cercano y calidad, surgió la idea, como explica Almudena Bellido, responsable de marketing y enoturismo de Bodegas El Grillo y la Luna, de maridar trufa y vino. “Pensamos que nuestro vino Grillo, elaborado con syrah, cabernet sauvignon y garnacha, va muy bien con la trufa negra de Aragón. Dos productos de calidad reconocidos también fuera de nuestra comunidad”, añade Bellido.

Durante todo el mes de febrero se celebra la II Ruta Gastronómica “Grillo y trufa” en más de una veintena de establecimientos hosteleros de la provincia de Huesca, entre ellos cuatro restaurantes Estrellas Michelín. Una oportunidad de probar diferentes platos, incluidos postres como una panacota con trufa rallada, una crema de castañas o diferentes arroces que potencian el sabor de la trufa y del vino. A esta ruta se suma la experiencia “Grillo conoce Trufa” que consiste en una visita completa a bodega con caza de trufa con perros y showcooking.