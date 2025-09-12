Los truficultores aragoneses quieren terminar con el fraude en torno a la trufa

Desde el fraude en el etiquetado, a la estacionalización de la trufa o a la desorganización del mercado. Son algunos de los retos que desde el Grupo de Cooperación Trufa Negra D’Aragón han analizado en el proyecto “Organización, Valoración y Promoción de la Trufa Negra de Aragón" en el que han analizado más de 500 productos que están a la venta en el mercado y que dicen contener trufa en su elaboración. El presidente de TRUZARFA (Asociación de Truficultores de Zaragoza), Jesús López explica que las conclusiones han sido desalentadoras ya que sólo un 20% de estos productos contienen realmente trufa en cualquiera de sus variedades.

En la mayoría de los casos, López asegura que el engaño radica en que se utilizan aromatizantes que no aporta sabor ni están elaborados con trufas de verdad, sino que son productos artificiales. Otro de los fraudes que se han detectado está en etiquetado que indica que se utiliza trufa negra de España y en realidad procede de otros países, sobre todo, asiáticos.

Para el presidente de Truzarfa, como miembro del grupo de Cooperación Trufa Negra D’Aragón, explica que mientras no se denuncien estas prácticas no se podrá poner límite. Estas acciones no sólo perjudican económicamente a los productores de trufa sino también al prestigio y reputación del producto ya que existe confusión entre los ciudadanos. López indica que personas que prueban productos con aromatizantes de trufa, cuando prueban una trufa negra de verdad piensan que se les está engañando y la de verdad es falsa, también hay quienes aprecian la diferencia.

Como conclusiones de este estudio, los truficultores aragoneses van a poner en marcha varias medidas para luchar contra el fraude que se produce en el etiquetado y para potenciar la promoción de la trufa. Algunas de las propuestas que van a llevar a cabo son: