Grañén disfruta de una renovada plaza de la Iglesia

La localidad monegrina de Grañén disfruta de un nuevo espacio de recreo en pleno casco histórico, se trata de la plaza de la iglesia, que conecta a su vez con la iglesia parroquial de Santiago, una zona degradada que, tras una rehabilitación integral, ofrece ahora un aspecto moderno y renovado. La reforma de este espacio de más de 700 metros cuadrados ha dejado como resultado una escalinata con gradas y zonas verdes con un pavimento de hormigón lavado.

Obras que han sido posibles gracias a los 160.000 euros invertidos por parte de la DPH ya que, aunque el Ayuntamiento de Grañén es solvente, como señala su alcalde, Carlos Sampériz, para las arcas municipales” es inviable” abordar obras de gran envergadura.

Con este proyecto, la localidad termina la transformación de uno de los espacios más céntricos y simbólicos del pueblo. En los últimos años, se han llevado a cabo dos fases de urbanización de la plaza de la iglesia, se han demolido varias edificaciones en ruina, se ha rehabilitado la propia iglesia parroquial de Santiago y se ha puesto en marcha una promoción de ocho apartamentos y una vivienda unifamiliar.