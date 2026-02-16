Más de 2.500 alumnos disfrutan de la Semana Blanca de la mano de la Diputación de Huesca

2.519 niños y jóvenes de centros escolares de la provincia de Huesca se han inscrito en la nueva campaña de esquí 2026 que financia la Diputación. El presupuesto asciende los 325.000 euros tras ampliarlo un 10% en la última convocatoria, y de nuevo, las diez comarcas se han sumado a la iniciativa en las modalidades de pernocta y sin pernocta. Las semanas blancas se dirigen a alumnos desde 4º de Primaria hasta los 18 años. Tienen cinco días de duración (consecutivos o no en función de si incluye pernocta) y siempre de lunes a viernes. Deben de incluir cursillos con una duración mínima de 15 horas.

Los gastos subvencionables por la Diputación y gestionados a través de cada una de las diez comarcas incluyen: el transporte a pistas, alojamiento en régimen de media pensión, comida en pistas, forfait, cursillo, alquiler de material, seguro de accidente en pistas y de responsabilidad civil, así como monitores y acompañantes obligatorios para escolares con necesidades educativas especiales. Para la Diputación Provincial de Huesca la campaña de esquí escolar es una apuesta estratégica de cara a, por un lado, promover una experiencia educativa para los chavales; y por otro, generar empleo y vida en las estaciones y en sus respectivos valles.

La actual campaña de esquí escolar se extenderá hasta el próximo 10 de abril. Esta semana, con la comarca de La Litera, hay 36 escolares del IES Sierra de San Quílez de Binéfar esquiando en la estación de Cerler; del 23 al 27 de febrero, también en Cerler, estarán los colegios de Peñalba y de Bujaraloz; la primera semana de marzo irán a Panticosa los alumnos del CEIP Santa de Fraga o la segunda viajan a Astún niños y niñas del CEIP La Laguna de Sariñena, así como del CRA Monegros Norte con alumnos de Lanaja y del CRA Monegros Hoya con chavales de Lalueza.