El Gobierno de Aragón se compromete a ampliar Fidel Pagés en Huesca si hay necesidad en el futuro

El Centro de Salud Fidel Pagés de Huesca podría ampliarse en el futuro si las necesidades poblacionales lo requiriesen. Hay espacio suficiente para ello tal y como ha confirmado la alcaldesa Lorena Orduna este martes en el encuentro que ha mantenido con el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz. La realidad es que la población de la capital oscense va en aumento y el compromiso del Departamento de Sanidad es "acompañar el progreso y crecimiento de la ciudad".

El consejero de Sanidad ha visitado el Hospital Universitario San Jorge de Huesca para conocer el trabajo desarrollado en la Unidad Satélite de Oncología Radioterápica donde se puso en marcha el acelerador lineal en febrero de 2024. Desde entonces, han pasado 1.022 pacientes que se han ahorrado millones de kilómetros en desplazamientos a Zaragoza para recibir este tratamiento.

Posteriormente, Ángel Sanz se ha reunido con responsables del centro sanitario donde, según el consejero, todos los servicios están completos al igual que en Barbastro. Dos sectores en los que la lista de espera es la más baja de Aragón.