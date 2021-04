Fraga ya está preparada para lo que pueda llegar este verano

LEER MÁS Aragón confina perimetralmente Fraga, Cuarte de Huerva y la comarca de La Litera por el aumento de casos de coronavirus

El cierre perimetral y vuelta a nivel 3 agravado supone la limitación de movimiento y medidas como cierre de establecimientos y negocios no esenciales a las 20:00, limitaciones de aforos y reuniones de no más de cuatro personas, a no ser que sean convivientes.

En la localidad oscense de Fraga, su alcaldesa, Mª Carmen Costa, ha asegurado que no se esperaban llegar a esta situación, pero afirma que ya tienen una experiencia generada durante el verano pasado y superarán también este rebrote. Entonces habilitaron dos pabellones, uno para los temporeros contagiados y otro para las personas que vivían en la calle.

En esta ocasión se tienen localizados los dos focos en los que se ha generado el rebrote y desde el Centro de Salud de Fraga se ha realizado correctamente la labor de rastreo, por lo que están controlados.