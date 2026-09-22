Finaliza en Muniesa el primer tramo del Plan de Carreteras

El Gobierno de Aragón ha culminado las obras del Itinerario 3, Zaragoza Central, del Plan Extraordinario de Carreteras a su paso por Muniesa.

Un proyecto que contempla actuaciones en un total de 1.760 kilómetros de más de 50 carreteras en las tres provincias aragonesas. El que se inaugura hoy es el itinerario número 3, aunque el plan está integrado por once tramos que vertebrarán toda la comunidad autónoma

El consejero de Fomento, Octavio López, ha asegurado que "antes de que acabe el año habrá otros tres itinerarios en marcha".