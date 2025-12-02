Carreteras espera cerrar el año con un 84,23% del presupuesto ejecutado

La dirección general de carreteras del Gobierno de Aragón espera cerrar 2025 con una ejecución del presupuesto del 82,55%, dos puntos por debajo de la cifra del año pasado (84,23%). A fecha 30 de noviembre, el porcentaje alcanza el supera ligeramente el 61%.

Según las previsiones, habrá dos actuaciones que no podrán acometerse este año a pesar de que estaban planificadas, la prolongación de viseras del acceso al balneario de Panticosa, por 1,3 millones de euros, y el ramal de Monzón por 937.000 euros. Ambas se pasarán a 2026.

Así lo ha detallado en las Cortes el director general de carreteras, Miguel Ángel Arminio, quien espera contar con presupuestos para el próximo ejercicio para acometer actuaciones pendientes. Por ejemplo, la A-130 (Conchel), la A-1239 (Albalate de Cinca) o la A-125 (Ayerbe).

“Todos esos proyectos están en rampa de salida para poderlos lanzar. Trabajamos para tenerlos aprobados y, si tenemos presupuestos, poderlos licitar. Esperamos que así sea en 2026, porque además serian plurianuales para abordarlos en varios años”, ha destacado Arminio.

FALTA DE INGENIEROS DE CAMINOS

El director general también asevera la falta de personal, principalmente ingenieros de caminos. De contar con los profesionales suficientes, asegura que el Plan de Carreteras estaría “mucho más avanzado” aunque se prioriza el Plan Extraordinario o las obras de emergencia. Serían necesarios mínimo 11 profesionales, que, de momento "no se tienen".

Arminio confía en que esta situación se pueda subsanar, ya que está previsto que salgan seis nuevas plazas de oposición para el año que viene.