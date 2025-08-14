15,5 millones para conservar 168 km de carreteras en Teruel

El ministerio de Transportes ha licitado por 15,5 millones de euros un contrato para conservar 168 km de carreteras en la provincia de Teruel. Los trabajos tendrán una duración inicial de tres años y se centrarán en la autovía A-23 y en nacionales N-234, N211 y N-211A.

Entre las actuaciones que se contemplan figuran la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de las instalaciones. Además, se incluye una actuación específica para rehabilitar el firme de la N-234, a su paso por el municipio de San Martín del Río.

Los pliegos también recogen condiciones para promover la mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones de la actividad de la Dirección General de Carreteras.