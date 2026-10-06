La DPH destina cuatro millones para mejorar 3.000 kilómetros de caminos

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La Diputación Provincial de Huesca pone en marcha una nueva edición de su Plan de Caminos Rurales. Entre las novedades destaca el incremento de inversión, que pasa de los tres millones de euros de la anterior convocatoria a los cuatro millones, un 32 por ciento más. El objetivo es garantizar la conectividad rural y el acceso a explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales mejorando así la competitividad del sector primario y ayudando a fijar población en nuestros pueblos.

La convocatoria incluye tres nuevos criterios para el reparto de las ayudas: el número de explotaciones, la superficie total del municipio y la superficie cultivable. El presidente de la DPH, Isaac Claver subraya que esta iniciativa trata de favorecer a los términos municipales eminentemente agrícolas y ganaderos.

“Seguimos cumpliendo nuestro compromiso con el medio rural y con quienes trabajan y generan riqueza en nuestros pueblos, ha señalado Claver. El presidente ha añadido que el Plan de Caminos Rurales nació para dar respuesta a una necesidad real de agricultores, ganaderos y ayuntamientos y, después de los buenos resultados del primer año, se da un paso más: aumentando un 32 por ciento la inversión, hasta superar los cuatro millones de euros, y mejorando los criterios de reparto para que los recursos lleguen especialmente a los municipios con mayor actividad agrícola y ganadera. "Queremos que cada euro de la Diputación sea útil y se traduzca en mejores caminos, mejores condiciones para trabajar y más oportunidades para mantener vivo nuestro medio rural”, ha subrayado.

El Plan de Caminos Rurales 2026 asignará a cada municipio las cantidades del Plan de Caminos 2025 incrementadas en un millón de euros (32% más) que se distribuirán en arreglo a estos tres criterios: número de explotaciones ganaderas por municipio (330.000 euros), superficie total del municipio (330.000 euros) y superficie cultivable (340.000 euros). Con esta inversión los ayuntamientos podrán acometer una actuación si subvención es menor de 50.000 euros, o dos actuaciones si la subvención supera los 50.000 euros.

Gracias al aumento de inversión del Plan de Caminos 2026 todos los municipios de la provincia van a ver incrementada su asignación. Por ejemplo, La Sotonera pasará de recibir 18.043 euros en 2025 a 31.073 este 2026; Sariñena pasa de 26.500 euros a 51.338 euros; o Belver de Cinca de 16.363 euros a 29.528 euros.