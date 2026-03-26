Dorian, Parquesvr y Los Invaders actuarán este verano en La Balsa de la Culada de Almudévar

El Metro Festival de Almudévar regresa este verano llevando la música en directo a distintos puntos, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario estival del Alto Aragón. Con el objetivo de dinamizar el territorio y acercar la cultura a diferentes localidades, el festival presenta un recorrido que combina talento emergente y propuestas consolidadas.

La programación arrancará el próximo 5 de julio en Almudévar con la actuación de Gara Durán, artista emergente que se mueve entre el pop alternativo y la electrónica suave. Continuará el 10 de julio en San Jorge con The Hermetics con su rock alternativo y su sonido crudo apostando por una conexión inmediata con el público. El festival seguirá su ruta con dos grupos oscenses, el 17 de julio en Artasona, donde actuará Perversonicas, y el 24 de julio en Valsalada, con el directo de Flores & McEwen.

Como broche final, El Metro Festival celebrará su gran cierre los días 21 y 22 de agosto en La Balsa de la Culada de Almudévar, con un cartel que incluye a Dorian, Parquesvr y Los Invaders, bandas ya consolidadas y de primer nivel, que convertirán a este certamen uno de los más importantes del verano en el Alto Aragón. Con ellas actuará, además, el grupo ganador del concurso de bandas “Haciendo el Indie”, reafirmando su apuesta por el talento emergente.

Además de ser una cita musical, el Metro Festival de Almudévar es un proyecto que apuesta por la descentralización de la oferta cultural, fomentando la convivencia, el turismo local y la dinamización de los pueblos a través de la música. Los abonos para la Balsa el 21 y 22 de agosto ya están a la venta mientras que el resto de paradas son gratuitas. Venta de entradas e información en www.elmetrofestival.com.