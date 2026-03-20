El Brizna llevará a Ayerbe a Iseo & Dodosound y Él Mató a un Policía Motorizado

La sexta edición del Brizna Festival se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en Ayerbe. Además de Iseo & Dodosound y Él Mató a un Policía Motorizado, hay otros artistas que se subirán al escenario como Queralt Lahoz, Hinds, Arizona Baby y Hostia Pedagógica, además de una amplia selección de DJs, contando con Jotapop, DJ Barbara Gartland, RdeRumba, Florida & Hermoso, Hurtell DJ, Tremendo capazo e Íñigo Perlez DJ.

Se mantiene el mismo modelo de festival que el año pasado. Las actuaciones del recinto oficial serán gratuitas por la noche y solo habrá que pagar para asistir a las de La Fontaneta, que este año acogerá conciertos durante el día tanto el viernes como el sábado. Un festival que refuerza su identidad vinculada al territorio, tal y como señalaba Víctor Dominguez, responsable del festival y de Ocre.

Ya están a la venta a un precio de 10 euros las pulseras para el festival. El Brizna cuenta con precios especiales en barra, food trucks y una fiesta en la piscina. El 80% de las actividades serán gratuitas y abiertas al público en un festival que el programador Luis Costa ha calificado como "único y que busca ampliar el acceso a la cultura y a la participación".

Por su parte, el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, valoraba la calidad del festival y el impacto que tiene el municipio de 1.100 habitantes. Y la concejala de Cultura, Rebeca Armada, señalaba que actividades culturales como el festival Brizna consiguen que los ciudadanos vean los pueblos vivos.

Brizna Festival está organizado por El Veintiuno, Brizna Asociación Cultural, Organización Cultural Entorno Rural (OCRE) y Ayuntamiento de Ayerbe. Cuenta con el patrocinio principal de Ambar y con la colaboración de Occident, ADESHO, Pueblos Mágicos de España, TEconecta y Caja Rural de Aragón. Se suman los apoyos institucionales de la Diputación de Huesca, Comarca La Hoya de Huesca y Gobierno de Aragón.