"El Drogas" encabeza el Festival Internacional Castillo de Aínsa.

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Este martes han salido a la venta las entradas para la edición 36 del Festival Castillo de Aínsa, un certamen que sigue manteniendo la esencia y el vínculo con el territorio. El Drogas, Caamaño y Ameixeiras, El Naan, Puro Relajo, Marta Goméz y el Nido son algunos de los cabezas de cartel de la 36 edición de este certamen que cuenta con un presupuesto de 145.000 euros y que, además de Aínsa, reparte sus escenarios en otros municipios de la comarca como boltaña, Abizanda u Olsón.

El alcalde de Aínsa Enrique Pueyo, asegura que iniciativas como el festival ayudan a la creación de empleo y a asentar población. Pueyo ha destacado que más de 8.000 personas disfrutaron el año pasado de las distintas actividades de este certamen, que se ha convertido en referente y que ayuda a consolidar Sobrarbe como la comarca aragonesa con más plazas de alojamiento turístico, (más de 21.300) y la que más turistas internacionales recibe. De hecho, solo la localidad de Aínsa, incluida en el listado de los Pueblos más bonitos de España, recibió más de 552.000 vivistas el año pasado.

El concierto de “El Drogas”, es uno de los eventos que más público espera concentrar. Se celebrará en el foso del Castillo el 4 de julio, mostrando en escena la prolífica trayectoria del vocalista de Barricada, un músico intergeneracional que sigue siendo referente irrenunciable del rock en nuestro país, tal y como señalaba el director del certamen Daniel Escolano. La música folk y de raíz serán igualmente ingredientes esenciales de este certamen. Los ritmos folklóricos latinoamericanos de Marta Gómez y el espíritu étnico de El Naán, que se darán de la mano en el foso el viernes 3 de julio, así como la particular interpretación de la música tradicional de El Nido. La música popular y tradicional llegará con los navarros Puro Relajo, que amenizarán una de las dos ferias gastronómicas que este año se darán cita en la Plaza Mayor de Aínsa.

Escolano ha destacado la apuesta por una programación diversa, pensada para públicos con distintas sensibilidades, pero siempre con un punto en común que es la calidad artística de cada propuesta”, explicaba. En el amplio abanico de posibilidades se escucharán las voces de las gallegas Caamaño & Ameixeiras aderezadas por los sonidos del acordeón cromático y el violín. Ellas actuarán el 11 de julio en el Patio del Museo precediendo a El Nido. “Además, conoceremos las incipientes experiencias de la joven banda Sheckband, un trío familiar de Ucrania que fusiona el jazz contemporáneo con los matices del folk de su país. Vienen para compartir, además de su talento, su historia de vida, en un contexto lleno de dificultades para aprender y evolucionar como músicos”. Junto a los conciertos, teatro, ferias gastronómicas y charlas llenarán la agenda cultural de Aínsa del 20 de junio al 12 de julio.

Y aunque muchas de esas actividades serán gratuitas, ya se pueden comprar las entradas para los eventos que sí serán de pago, con precios entre los 20 y los 25 euros en internet, alcanzándose los 30 en taquilla en el caso de El Drogas. Próximamente se desvelarán el resto de las iniciativas en las que actualmente se está trabajando, gracias al apoyo de entidades y empresas públicas y privadas que hacen posible su puesta en marcha edición tras edición. Más información y venta de entradas en festivalcastillodeainsa.com.