La Diputación Provincial de Huesca pone en marcha un nuevo proyecto que permitirá conocer el estado de los hidrantes, bocas de riego y otros puntos de abastecimiento de agua existentes en los municipios de la provincia y planificar las actuaciones necesarias para mejorar su operatividad. Azanuy ha sido el municipio elegido para visibilizar la iniciativa ya que una de sus bocas de riego resultó fundamental durante el incendio registrado el pasado mes de junio. Este punto de agua permitió a los bomberos abastecerse durante la intervención y fue clave para contener el avance de las llamas y proteger la localidad. Su utilidad ha puesto de manifiesto la importancia de que estas infraestructuras estén localizadas, sean accesibles y funcionen correctamente. De ahí nace este proyecto que se desarrollará en colaboración con los ayuntamientos de la provincia.

El proyecto ha comenzado con la elaboración de un estudio de situación de todos los hidrantes, bocas de riego y puntos de abastecimiento de agua de interés operativo existentes en la provincia. Esta primera fase permitirá actualizar los inventarios disponibles, localizar nuevas infraestructuras y crear una base de datos provincial georreferenciada que pueda ser utilizada por los bomberos durante sus intervenciones.

Una vez completado ese inventario inicial, los profesionales de cada parque de bomberos revisarán los puntos de agua de su zona de actuación. Comprobarán sobre el terreno si los hidrantes funcionan correctamente, cuál es el caudal y la presión que ofrecen, si son accesibles para nuestros vehículos y si pueden utilizarse con garantías durante una emergencia. Con toda esa información se elaborará un diagnóstico técnico que permitirá determinar qué actuaciones son necesarias para mejorar la seguridad contra incendios. Después se trasladarán las conclusiones a los ayuntamientos y se trabajará con ellos para priorizar las mejoras y planificar las intervenciones.

La Diputación ofrecerá asesoramiento técnico a los municipios para la revisión, mantenimiento, renovación y ampliación de estas infraestructuras. Además, promoverá inversiones y facilitará el acceso a las líneas provinciales de subvención destinadas a financiar actuaciones de mejora en las redes municipales de protección contra incendios.