Avanzan las obras de emergencia en las carreteras afectadas por el incendio de las Peñas de Riglos

La Diputación Provincial de Huesca ha puesto en marcha los trabajos para solventar los desperfectos sufridos en cinco carreteras - Botaya, Alastuey, Osia, Centenero y Binacua- durante el incendio de las Peñas de Riglos. En concreto, en el acceso a Botaya desde la A-1603, se han invertido 100.000 euros y las obras están prácticamente acabadas. Se han instalado nuevos sistemas de contención, tipo bionda, y queda por definir la nueva señalización que las llamas arrasaron. En el acceso a Alastuey desde la N-240 se van a invertir 230.000 euros para reponer la bionda y la señalización vertical. Además se ha tenido que levantar un nuevo muro de escollera de 30 metros de largo por 4 de alto ya que el paso de vehículos pesados provocó un descalce de la carretera.

Son las que están en marcha a la espera de poder comenzar el resto de trabajos que la Diputación está tramitando de forme urgente. En Osia la inversión será de 14.000 euros con el objetivo de reconstruir la obra de drenaje, rectificar la alineación de la calzada y reponer barreras metálicas. Allí el plazo de ejecución de los trabajos es de un mes.

En el acceso a Binacua los trabajos de extinción para proteger el casco urbano llevaron a realizar un cortafuegos en paralelo a la carretera y hubo que despejar de vegetación el resto del tramo, con lo cual, para proteger los desniveles creados, es necesario instalar también nuevos sistemas de contención y reforzar la señalización. Unas obras que contemplan una inversión de 25.600 euros y que comenzarán la próxima semana con un plazo de ejecución de un mes.

Por último, en el acceso a Centenero la actuación consistirá en reponer el pavimento en un tramo de 1.850 metros de longitud por tres de anchura. Además, se reconstruirán unos 100 metros de cuneta. En total, la inversión en este acceso asciende a 95.000 euros.