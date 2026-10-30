Reabren los monasterios de San Juan de la Peña tras tres meses de cierre por el incendio de Riglos

Los monasterios de San Juan de la Peña y la Hospedería reabren este puente de Todos los Santos tras el parón obligatorio motivado por el incendio de las Peñas de Riglos que se declaró el 10 de agosto y se alargó hasta el 12 de septiembre. Con la reapertura, se recuperarán el servicio de restauración y cafetería en la Hospedería, así como las visitas guiadas al Monasterio Viejo y las visitas al Monasterio Nuevo y al Centro de Interpretación, ubicado en este último.

Durante el puente, los horarios de visita serán de 10.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 el sábado, de 10.00 a 17.00 el domingo y de 10.00 a 14.00 el lunes. Una vez finalizado el puente y hasta el próximo mes de marzo, el horario será de 10.00 a 14.00 entre semana y los domingos, y de 10.00 a 17.00 los sábados.

La reapertura de la Hospedería coincide con el inicio del periodo de cierre invernal del alojamiento, que se prolongará entre noviembre y marzo. Por este motivo, durante estos meses no estará disponible la pernoctación en las 25 habitaciones de la hospedería.

La reapertura permite además volver a visitar el Monasterio Viejo, que alberga el Panteón Real. El pasado lunes, el Gobierno de Aragón devolvió a este espacio los restos de los primeros reyes aragoneses y de otros miembros del linaje real, que habían sido trasladados al Museo de Huesca el 13 de agosto ante la amenaza del incendio de las Peñas de Riglos.