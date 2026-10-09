Policía Nacional

Detenido un delincuente multirreincidente con 43 detenciones tras cometer nuevos robos en Huesca

Cometió dos robos el pasado 2 de octubre, uno en un centro asistencial y otro en el bar Pamuri de Huesca. Tras su última detención y puesta a disposición judicial, ese delincuente ha ingresado en prisión

Redacción

Huesca |

Detenido un delincuente multirreincidente con 43 detenciones tras cometer nuevos robos en Huesca
Detenido un delincuente multirreincidente con 43 detenciones tras cometer nuevos robos en Huesca | Onda Cero Huesca

Agentes de la Policía Nacional han detenido nuevamente en Huesca a un joven delincuente multirreincidente, de 23 años, que acumula ya 43 detenciones policiales, tras ser identificado como autor de nuevos hechos delictivos cometidos en la ciudad.

En concreto, el pasado 2 de octubre el joven cometió un robo con fuerza y un robo con violencia. En uno de ellos, un centro asistencial, fue sorprendido mientras cometía el delito y agredió al responsable para procurarse la huida. En el otro, el bar Pamuri, además de sustraer diversos efectos, ocasionó importantes daños materiales en el interior del local.

Las investigaciones desarrolladas por los agentes han permitido esclarecer ambos hechos y atribuir su autoría al mismo individuo, un delincuente multirreincidente que había sido detenido en tres ocasiones durante esa misma semana por diferentes delitos cometidos en la ciudad. Tras su última detención y puesta a disposición judicial, ese delincuente ha ingresado en prisión.

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