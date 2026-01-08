Detenido un cardiólogo del Hospital San Jorge por el hurto continuado de un medicamento

LEER MÁS Inhabilitado por mala praxis un oncólogo del hospital San Jorge en Huesca

La Policía Nacional detiene a un cardiólogo del Hospital San Jorge por el hurto continuado de un medicamento. La detención se produjo el pasado 30 de diciembre. La denuncia partió de la propia dirección del hospital tras observar la falta reiterada de ese fármaco y que incluso se había llegado a forzar el armario donde se guardaba.

Mar Gil, portavoz de la Policía Nacional en Huesca señalaba que la importancia de esta sustracción deriva porque en determinados contextos se han registrado usos no terapéuticos de este medicamento, motivo por el que es obligatorio obtener receta médica, ya que se ha detectado el consumo de esta sustancia por vía intravenosa con el objetivo de obtener efectos euforizantes o de satisfacción.

Al detenido le constaban antecedentes anteriores por falsedad documental y por constar a su nombre recetas falsas en las que prescribía ese medicamento. El personal sanitario detectó una nueva sustracción de este fármaco y la comunicó a la Policía. Cuando los agentes interceptaron al sanitario, hallaron en sus bolsillos el medicamento sustraído junto a otra receta falsa. Se procedió a su detención por delitos de robo con fuerza, hurto y falsedad documental. En estos momentos se encuentra en libertad con cargos aunque ya no ejerce su actividad en el hospital oscense.