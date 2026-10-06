PALEONTOLOGÍA

Descubren huellas de dinosaurios en Guadalaviar

La Fundación Dinópolis ha descubierto huellas de dinosaurios en la localidad turolense de Guadalaviar, una contribución científica se ha presentado en el marco de las XLI Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, celebradas en Puertollano (Ciudad Real),

Redacción

Teruel |

Descubren huellas de dinosaurios en Guadalaviar (Teruel)
Descubren huellas de dinosaurios en Guadalaviar (Teruel) | Onda Cero

La Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis, en el marco de las XLI Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología, ha presentado nuevas huellas de dinosaurios procedentes de Guadalaviar (Teruel).

Estas icnitas se han dado a conocer dentro del conjunto de contribuciones científicas relacionadas con el entorno mesozoico, presentadas por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y otras instituciones con las que colabora, en estas Jornadas que se acaban de celebrar en Puertollano (Ciudad Real). Allí, se han reunido casi 200 investigadores de las principales instituciones del país y de otros lugares del mundo.

El nuevo yacimiento icnológico de Teruel constituye el primer registro de dinosaurios del Barremiense (Cretácico Inferior) -hace unos 125 millones de años- en la Sierra de Albarracín y, además, el primer hallazgo de fósiles de dinosaurios en el término municipal de Guadalaviar.

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