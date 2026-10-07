Cuatro años esperando Silencio, el nuevo trabajo de SHO HAI

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Silencio. Así se titula el cuarto disco en solitario de Sergio Rodríguez Fernández, o como todo el mundo lo conoce, SHO HAI. Un trabajo esperado por sus seguidores y que se ha hecho esperar cuatro años, “entre disco y disco, este es el que menos tiempo he tardado”, asegura el rapero que cuenta cómo la inspiración sigue llegándole en cada momento, en cada rincón, “voy andando por la calle y se me ocurren frases, me las apunto en el teléfono y luego ya las paso a folio. Me gusta mucho escribir, mancharme las manos de tinta, tachar, pero la inspiración está en todos los sitios”.

De ahí que cada canción esté inspirada en la vida cotidiana, “me baso mucho en sentimientos y en mis estados de ánimo”, por lo que son muchas las personas que se vean reflejadas en sus letras. Doce canciones son las que forman parte de “Silencio”, “en este mundo tan loco y tantas cosas que pasan ahí fuera, uno necesita su pequeño remanso de paz, su soledad, su tranquilidad y evadirte un poco de esta locura. Me vino bien l apalabra silencio”, explica SHO HAI, quien añade que “también tenemos el silencio no elegido que te hace volverte un poco tarumba”.

“Silencio” no sólo se va a poder escuchar en digital, a través de plataformas sino también en formato físico en CD y vinilo. “Los raperos siempre hemos mantenido el vinilo, siempre ha sido un instrumento a la hora de los conciertos, es nuestra orquesta por decirlo de alguna forma”, afirma el artista zaragozano. Entre las doce canciones hay diferentes ritmos y también colaboraciones. “Me han acompañado muchos amigos que han aportado mucho color al disco”. Entre ello, Little Pepe que hace reggae o Sholo Truth que hace funk, y no faltan Violadores del Verso y un homenaje muy especial “a mi hermano Rebel, descanse en paz, de quien hemos recuperado un cachito que tenemos por ahí grabado”.

El lanzamiento de este nuevo trabajo, el 9 de octubre, da paso a una gira que comenzará el 6 de noviembre de 2026 en Valladolid y que llegará a Zaragoza el 16 de enero de 2027, concretamente a la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza. Una cinta única para escuchar en directo la presentación de este trabajo que, como tiene acostumbrados a sus seguidores, contempla rimas que llevan a situaciones de la vida cotidiana, con lo que muchos se ven reflejados.