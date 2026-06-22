El cierre de la piscina municipal de Torrero moviliza a los vecinos

Hace una semana que el Ayuntamiento de Zaragoza optó por el cierre temporal de la única piscina para adultos del CDM Torrero por las filtraciones detectadas en el primer fin de semana de apertura. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate reconocía la semana pasada en comisión de Presidencia que la avería es "un problemón", aunque ha señalado que hay otras 21 piscinas municipales y diferentes medios de transporte público para trasladarse a cualquier de ellas, como la de La Granja, "que está no tan lejos de Torrero", señalaba el edil.

Las asociaciones vecinales denuncian que la mala gestión del Ayuntamiento ha dejado a más de 40.000 habitantes sin acceso a la piscina pública en plena ola de calor. El cierre también afecta a actividades como cursillos o colonias urbanas. Según Alberto Lorente, portavoz de la Asociación de Vecinos Montes de Torrero, "es una piscina que casi desde que se construyó ha tenido problemas de filtraciones, pero normalmente los remedios temporales se han aplicado en invierno". Desde la asociación consideran que en los últimos diez meses no se ha hecho nada para solucionar un problema que la semana pasada provocó que se llegara a formar "un riachuelo que salía por entre los pinos que hay al lado de la piscina", explica Lorente.

Además de coincidir con la primera ola de calor extremo del verano, la incidencia coincide con un hecho sin precedentes: el cierre del Parque de Atracciones, cuya piscina era elegida por numerosos vecinos de Torrero por su proximidad. La alternativa propuesta por los vecinos, pensando en las personas que utilizan la piscina para ir a nadar, es que prolonguen la temporada en la climatizada del CDM José Garcés, que permanecerá abierta hasta el día 30. "Es que nos tiene que pasar a nosotros todo", subraya con sarcasmo Alberto Lorente, quien asegura que "el cabreo que hay por aquí es considerable". A pesar del enfado, no pierden el humor y la concentración se realizará con los vecinos ataviados con ropa de baño