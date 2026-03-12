CC.OO. sitúa al profesorado aragonés como el peor pagado de España

El informe presentado por el sindicato Comisiones Obreras destaca que los maestros de primaria aragoneses ganan, de media, 184 euros al mes que los del resto de España, mientras que la diferencia se va a los 192 euros en el caso de los de Primaria. La brecha es particularmente llamativa con respecto a las comunidades con los docentes mejor pagados, como los del País Vasco, donde perciben 600 euros más.

Más agraviante considera la responsable de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Esmeralda Gómez, lo que se da en llamar la 'penalización fronteriza': "el profesorado que trabaja en nuestra frontera tiene un salario mayor que el nuestro". Como ejemplo, señala que un docente en Tarazona percibe 144 euros menos que otro en Tudela, que está a sólo 20 kilómetros de distancia.

"Somos los peor pagados de España y tenemos la mayor tasa de interinidad. Son dos aspectos en los que no se ha avanzado nada ni con el gobierno anterior ni con el presente", señala Esmeralda Gómez. Reclaman una negociación salarial porque el aumento de 2,25% pactado hace cuatro años "no se ha correspondido con la realidad, al dejar fuera una serie de complementos", destaca. También consideran desde el sindicato que hay margen para negociar la tasa de interinidad: "si hay un profesor que se jubila, pasan tres años y medio hasta que esa plaza se estabiliza, por lo que hay un margen de maniobra amplio para poder acortar esos tiempos". Otro aspecto importante sería la desaparición de las tasas de reposición, que permitiría mejorar los datos de interinidad.