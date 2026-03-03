El salario femenino en Huesca debería incrementarse un 22% para equipararse al de los hombres. Así lo refleja el informe presentado hoy por CCOO sobre la situación de las mujeres en la provincia de Huesca. Según ese documento en el Alto Aragón hay una desigualdad estructural, que afecta tanto a los salarios de las mujeres como a su acceso al empleo, ha señalado Mar Carrillo, secretaria mujer CCOO Huesca.

Según ese informe el salario medio anual en Huesca se sitúa en 19.700 euros para mujeres y 24.000 para los hombres, lo que supone una diferencia de más de cuatro mil euros y una brecha salarial del 22%. Una brecha que en el caso de las pensiones asciende casi al 29% y que en el caso de la prestación por desempleo es del 14%. Datos que confirman que la precariedad no sólo es laboral sino también protectora ya que las mujeres acceden a prestaciones más bajas porque parte de bases más bajas.

Otro aspecto que se destaca en el informe es que los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado son un determinante central de la desigualdad laboral. En nuestra comunidad 9 de cada 10 personas inactivas por este motivo son mujeres y en Huesca el ratio de excedencias masculinas por cada cien mujeres es del 26%.

Desde CCOO señalan que en la provincia existe una brecha salarial relevante que está está asociada tanto a diferencias dentro de sectores, como a segregación sectorial y ocupacional. Destacan también la sobrerrepresentación femenina en el desempleo registrado y especial concentración en servicios, especialmente en edades de 45 y más. Insisten en que la igualdad hay que construirla y por ello piden medidas políticas y negociación colectiva con perspectiva de género. Reclaman enfoques integrales que consideren ruralidad, movilidad y acceso a servicios.