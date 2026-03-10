Cáritas acompañó en 2025 a mil personas en situación de exclusión residencial

LEER MÁS Cáritas Huesca atiendió el año pasado a 2.681 personas a través de sus programas

Cáritas Diocesana de Huesca acompañó en 2025 a mil personas en situación de exclusión residencial. Así lo ha trasladado Isabel Ramos, secretaria general de la entidad que ha celebrado hoy en la capital oscense el primer acto de sus Jornadas de Solidaridad con el derecho a la vivienda como eje central.

El año pasado Cáritas Huesca destinó 129.000 euros a ayudas directas para responder a la problemática de vivienda, lo que supone mas de 30% de lo que se había presupuestado para este fin. Estas ayudas están destinadas para paliar algunas de las diferentes causas que se dan. Desde gente sin hogar a viviendas inalcanzables por un precio abusivo que las convierte en inasumibles o las condiciones del casero pasando por viviendas inadecuadas o viviendas inseguras. Además, en el centro de Día Fogaril, al que acuden personas que tienen problema en grado mayúsculo, se atendieron alrededor de 500 personas.

En este primer acto han participado cuatro mujeres que han contado en primera persona las dificultades que se encuentran para que el lugar donde viven pueda ser considerado un hogar debido a las dificultades que les supone a nivel económico en alguno de los casos o las malas condiciones de la vivienda en otros.

Los actos se prolongarán hasta el próximo día 18 siendo el acto central la conferencia ‘La opción de los pobres’ en la que se contará con la presencia del cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, quien presidió Cáritas Internacional de 2007 a 2015. Será un acto abierto a la ciudad que tendrá lugar a las 19.00 horas en la iglesia San Vicente el Real.

Durante tres jornadas se podrá disfrutar de un rastrillo de artesanía gracias a productos elaborados en los talleres prelaborales de Cáritas. El rastrillo se encontrará en los antiguos locales de Rodrigo López y estará abierto de 10-30 a 13.30 y de 17 a 20 horas del jueves 12 al sábado 14 de marzo.

El martes 17 de marzo, las Jornadas de Solidaridad se trasladarán a Lanaja donde Teresa Villanueva de Cáritas Española realizará un taller emocional a partir de las 17 horas en el Centro cívico del municipio. Y como viene siendo habitual, el cierre de las Jornadas tendrán a los voluntarios como principales protagonistas con la fiesta del Voluntariado.