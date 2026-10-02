El campus oscense contará con unos nuevos laboratorios de investigación biosanitarios

LEER MÁS Huesca impartirá el Grado de Farmacia en el curso 2027/ 2028

La Universidad de Zaragoza refuerza el campus biosanitario de Huesca con el nuevo grado de Farmacia y con la puesta en marcha de los laboratorios de investigación. El Ayuntamiento de Huesca ha acogido esta mañana la celebración del Patronato del Estudio General en el que la rectora de la Universidad de Zaragoza Rosa Bolea ha destacado que el campus de Huesca ya acoge la titulación completa de Medicina y que el año que viene comenzará el nuevo grado de Farmacia. Esto se añade al resto de titulaciones (como Nutrición, Odontología o Ciencias de la Actividad Física) que oferta la Facultad de Ciencias de la Salud. En su opinión, es un buen momento para seguir reforzando ese campus biosanitario con la implantación de unos nuevos laboratorios de investigación biosanitarios. Estas nuevas instalaciones contarán con una superficie de más de 400 metros cuadrados y albergarán hasta 50 investigadores.

Respecto a la titulación de Farmacia, que comenzará a impartirse en Huesca el próximo curso, la rectora ha recordado que se encuentra a la espera de la aprobación definitiva. Bolea ha puesto en valor el importante desembolso que supone para el Gobierno de Aragón la puesta en marcha de este grado y ha avanzado que existen otras titulaciones sobre la mesa en fase de evaluación.

Asimismo, la rectora también ha avanzado que el IPIEC, Instituto de Investigación en Educación y Ciudadanía, se ubicará en Huesca. Será la primera vez que haya un instituto de investigación de la Universidad con sede fuera de la capital aragonesa. Este centro se centrará en el estudio de los retos de la educación formal y no formal en Aragón y dispondrá de subsedes en Teruel y Zaragoza, situando su sede principal en el Vicerrectorado del Campus de Huesca.

Por su parte, la alcaldesa Lorena Orduna, se ha mostrado muy satisfecha de esos anuncios que refuerzan el campus biosanitario de Huesca.