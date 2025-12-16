Huesca impartirá el Grado de Farmacia en el curso 2027/ 2028

La previsión es que los primeros cuatro años del grado sean en la capital oscense y el último se imparta en otra ubicación, aunque esa posibilidad no está cerrada. En las próximas semanas se creará una Comisión de Trabajo en la Universidad de Zaragoza para avanzar en los trabajos para implantar Farmacia. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que esta titulación tiene una alta demanda en el mercado laboral y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, señala que la Escuela Politécnica es la ubicación adecuada para implantar ese grado, ya que cuenta con laboratorios.

El presidente ha subrayado que "uno de los empeños del Gobierno de Aragón durante esta legislatura ha sido impulsar nuevas titulaciones y ampliar las plazas de nuevo ingreso en aquellos grados con más demanda entre los estudiantes". En concreto, en estos dos últimos cursos se han creado 257 plazas solo en la Universidad de Zaragoza, destacando 100 nuevas plazas en Ingeniería Informática, 60 en Ingeniería Biomédica, 40 en Matemáticas o 20 en Medicina.

Además, los alumnos que comenzaron el Grado de Medicina en el curso 2024/2025 podrán completarlo íntegramente sin salir de Huesca, en la Antigua Residencia de Niños, que sigue con sus obras de adecuación para ofrecer unas instalaciones punteras y de vanguardia a los estudiantes.