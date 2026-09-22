Bajar a la mitad la siniestralidad vial antes de 2030, una causa perdida

Trece personas se han dejado la vida este verano en las carreteras aragonesas. Son cinco más que el pasado año. Pocas son las comunidades autónomas en las que el número de muertes ha descendido respecto a 2025. A nivel nacional han sido 240 fallecidos este verano en accidente, 10 más que hace un año. Con estos datos, la Asociación Española de la Carretera concluye que España ya ha perdido sus opciones de lograr el objetivo de reducir a a la mitad las muertes en carretera en 2030.

La subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera, Elena De la Peña, subraya que los datos no invitan a pensar que sea posible el objetivo del reducir al 50% los accidentes que se pretendía alcanzar hace años. "Los datos que tenemos son más o menos de estancamiento. No venimos de esas grandes reducciones de hace más de diez años con la implantación del carné por puntos y otras medidas".

Aunque los datos no señalan directamente a la conservación de las carreteras, hay preocupación por el repunte de accidentes en carreteras de gran capacidad. "Pensamos que el estado de conservación tiene una influencia en la siniestralidad porque una carretera bien conservada te da un mayor margen de seguridad que si tienes una carretera en mal estado porque vas más pendiente de no meter la rueda en el bache que de lo que te rodea", señala Elena De la Peña, quien considera que la liberalización de autopistas está siendo una buena noticia para el bolsillo, pero supone un mayor deterioro del firme y un déficit de conservación que eleva el riesgo de accidente.