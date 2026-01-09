Azcón: “Frente a mentiras y populismos el PP puede acreditar sus logros con hechos”

El presidente del PP Aragón y candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presentado esta mañana la lista del Partido Popular por la provincia de Huesca en el claustro de la Iglesia de San Pedro. Azcón ha agradecido el compromiso de “los hombres y mujeres que van a representar a Huesca en las Cortes de Aragón” y ha asegurado que se trata de una candidatura “preparada para seguir gobernando Aragón y defendiendo los intereses de la provincia”.

Una lista encabezada en Huesca por la actual consejera de Bienestar Social y Familia, Mamén Susín. Azcón ha destacado el trabajo de Susín y su equipo al frente del departamento. El presidente ha presumido de que el gobierno del PP “sienta bien a la provincia de Huesca”, tal y como demuestran sus logros en distintos ámbitos. Así, ha sacado pecho de la reducción de las listas de espera en dependencia. En la provincia de Huesca, ha indicado, hay más de 11.800 personas atendidas en el sistema de dependencia, que reciben unas 15.000 prestaciones de distintas tipologías, y el plazo medio de resolución se sitúa actualmente en 107 días, "44 menos que durante el anterior gobierno socialista", ha subrayado. En Huesca en agosto de 2023 se contabilizaban 246 oscenses “en el limbo de la dependencia” una cifra que ha descendido hasta 177 en diciembre de 2025, lo que supone una reducción del 26,5%. “Por primera vez, Aragón cumple los plazos que marca la ley para el reconocimiento y pago de estas prestaciones", ha señalado.

Respecto a Sanidad, ha destacado la reducción del 27% en las listas de espera quirúrgica durante estos dos años y de "más del 40%" en las listas de reconocimiento de discapacidad. En cuanto a recursos humanos, ha explicado que frente a los 4.156 sanitarios trabajando en Huesca en 2022 y ahora hay 175 más que cuando gobernaba el partido socialista.

También ha defendido el Plan Pirineo, con más de 90 millones de euros de inversión en las comarcas pirenaicas, y ha criticado la falta de cofinanciación por parte del Gobierno de España. Asimismo, Azcón ha destacado el impulso de 600 viviendas nuevas en la provincia de Huesca frente a la casi inactividad durante el gobierno del PSOE. También se ha referido a los estudios de Ibercaja que prevén un crecimiento del PIB aragonés por encima de la media nacional en 2026 y 2027 y a la importante bajada del paro en nuestra comunidad. El desempleo ha bajado en 1.500 personas en Huesca. Ha subrayado especialmente la situación de Walqa con cerca de 90 empresas que trabajan en el Parque Tecnológico.

Azcón, que ha descartado un escenario de gobierno con Vox tras las elecciones y ha afirmado que el PP defiende un Ejecutivo en solitario, ya que Vox “no quiso gobernar y abandonó sus responsabilidad cuando tuvo ocasión”. Finalmente se mostraba muy crítico con la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, a la que ha acusado de ser "la mentira personificada y la incoherencia en política”, además de anteponer la defensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los intereses de Aragón. Azcón ha criticado la propuesta de financiación autonómica del Gobierno central, al considerar que rompe los principios de igualdad y solidaridad entre territorios y perjudica a Aragón. Según Azcón, el crecimiento económico de Aragón indica que nuestra comunidad pronto podrá aportar a la caja común de España. Si esto sucede, ha dicho, “los aragoneses seguiremos siendo solidarios y defendiendo la igualdad”.